الخارجية الروسية تستدعي السفير البلغاري وتبلغه بمذكرة "شخص غير مرغوب فيه" لأحد موظفي السفارة

ذكرت الخارجية الروسية أنه تم استدعاء السفير البلغاري يوم الجمعة إلى مقر وزارة الخارجية، حيث تم تسليمه مذكرة تفيد بأن موظفا في السفارة البلغارية بموسكو "شخص غير مرغوب فيه".

وجاء في بيان الخارجية الروسية: "في 13 مايو، تمت دعوة السفير فوق العادة والمفوض لجمهورية بلغاريا لدى روسيا، أتاناس كريستين، إلى وزارة الخارجية الروسية، حيث تم تقديم له مذكرة من الوزارة تفيد بأن موظفا في السفارة البلغارية بموسكو "شخص غير مرغوب فيه".

ولفت البيان إلى أن هذا الإجراء هو رد على الجانب البلغاري الذي اعتمد في أبريل من هذا العام قرارا غير مبرر يعتبر دبلوماسيا من السفارة الروسية في صوفيا "شخصا غير مرغوب فيه".

المصدر: