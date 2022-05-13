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لجنة التحقيق الروسية تتهم جنديا من كتيبة "أيدار" الأوكرانية وآخرين بجرائم حرب

أخبار روسيا

لجنة التحقيق الروسية تتهم جنديا من كتيبة
Sputnik
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وجهت لجنة التحقيق الروسية اتهامات لجندي من الكتيبة النازية الأوكرانية "آيدار" ولعدد من العسكريين الأوكرانيين الآخرين بسبب سوء معاملة المدنيين وارتكابهم جرائم حرب.

وجاء في الخدمة الصحفية للجنة التحقيق الروسية: "الجنديً من الكتيبة النازية "آيدار" فلاديمير تشيغيروفسكي وجهت إليه تهمة إساءة معاملة السكان المدنيين".

كما تم اتهام سيرغي بيليبوفيتش من اللواء 36 مشاة البحرية الأوكرانية المنفصل، وفاسيلي شيترا من كتيبة المشاة الآلية المنفصلة 23، بموجب اعترافاتهم أثناء الاستجواب بارتكاب الجرائم.

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بالإضافة إلى ذلك، أصدر المحققون قرارات بإشراك العسكريين من اللواء 57 مشاة آلي الأوكراني كمدعى عليهم، وتم إدراجهم جميعا على قائمة المطلوبين.

المصدر: نوفوستي

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