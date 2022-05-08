رواد الفضاء الروس يهنئون البلاد من محطة الفضاء الدولية بعيد النصر
Роскосмос
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هنأ طاقم محطة الفضاء الدولية الروسي المكون من أوليغ أرتيمييف ودينيس ماتفيف وسيرغي كورساكوف مواطنيهم بالذكرى الـ77 للنصر على النازية.
وقال أرتيمييف قائد الطاقم: "دفعت بلادنا أغلى ثمن في تاريخ البشرية من أجل هذا النصر. وطالما نتذكر الذين ضحوا بأرواحهم في هذه الحرب، ومن صمدوا في ساحات القتال، ولذا نحتفل ونكرّم هذا اليوم... نحن شعب لا يقهر".
ووصف رواد الفضاء النصر على النازية بأنه كان أعظم حدث في القرن العشرين.
المصدر: RT