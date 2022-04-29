روغوزين: قرار روسيا بشأن مستقبل محطة الفضاء الدولية سيعتمد على الوضع في البلاد

قال مدير مؤسسة "روس كوسموس"، دميتري روغوزين، إن الجانب الروسي سيتخذ قراره حول مستقبل محطة الفضاء الدولية اعتمادا على الوضع في البلاد وحولها.

وأكد روغوزين في تصريح صحفي أن روسيا لن تتسرع في الإعلان عن موقفها وستواصل العمل ضمن الموعد النهائي (لعمل المحطة) الذي حددته الحكومة حتى عام 2024"، مضيفا: "سيعتمد القرار بشأن مصير محطة الفضاء الدولية إلى حد كبير على تطور الوضع في البلاد وكذلك حولها".

ووفقا لرئيس مؤسسة روس كوسموس، إذا تم اتخاذ قرار بالانسحاب من مشروع المحطة الدولية، فستقوم روسيا بتحذير الشركاء قبل عام.

وأشار روغوزين إلى أن مقترحات التعاون مع الشركاء الأجانب في محطة الفضاء الدولية بعد عام 2024 أرسلت إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وإلى الحكومة.

وأضاف أن "القرار، الذي تم ارساله إلى قيادة البلاد، نظر فيه المجلس الإشرافي لمؤسسة روس كوسموس الحكومية".

المصدر: تاس