وزارة الخارجية الروسية تصف إعادة توجيه استراتيجية روسيا الخارجية نحو الشرق بالعملية الموضوعية

صرح إيغور مورغولوف، نائب وزير الخارجية الروسي بأن إعادة توجيه استراتيجية موسكو الخارجية نحو الشرق عملية موضوعية، وستزيد موسكو تعاونها مع الدول التي لم تنضم إلى العقوبات.

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وقال المسؤول في وزارة الخارجية الروسية في مقابلة مع وكالة أنباء نوفوستي: "إن إعادة توجيه استراتيجيتنا الاقتصادية الخارجية نحو الشرق لم تبدأ اليوم. هذه العملية موضوعية بطبيعتها وتعزى أولا وقبل كل شيء إلى تحول منطقة آسيا والمحيط الهادئ إلى قاطرة للتنمية الاقتصادية العالمية"، لافتا في هذا السياق إلى أن "حصة دول آسيا والمحيط الهادئ في التجارة الخارجية لروسيا تضاعفت منذ عام 2010، بأكثر من ثلاثة أضعاف، وبحلول عام 2022 تجاوزت 30٪".

وأشار مورغولوف أن ذلك "يضع أساسا متينا لمزيد من بناء التعاون مع الشركاء الآسيويين الذين لا ينضمون إلى العقوبات المناهضة لروسيا. من بينها ليس فقط الصين، التي ذكرتها بالفعل ولكن أيضا عملاق اقتصادي مثل الهند، واللاعبون الاقتصاديون الإقليميون الكبار، إيران وباكستان وبنغلاديش وسريلانكا وفيتنام وإندونيسيا وماليزيا وتايلاند ودول أخرى في جنوب شرق آسيا".

وأوضح نائب وزير الخارجية الروسي أن "كل هذه الاقتصادات النامية بنشاط مهتمة بزيادة المعروض من مجموعة واسعة من السلع الروسية مثل موارد الطاقة والأسمدة والمعادن الحديدية وغير الحديدية والأغذية عالية الجودة والمنتجات الهندسية، وكذلك في ملء مجالات السوق الشاغرة في بلدنا".

المصدر: نوفوستي