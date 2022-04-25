روسيا.. اندلاع حريق في مستودعات للنفط في بريانسك

قالت المديرية الإقليمية لحالات الطوارئ بمقاطعة بريانسك، إن حريقا شب في مستودع للنفط في بريانسك.

وأضافت المديرية، في بيان نشرته على موقعها بالانترنت: "تم إرسال سيارات الإطفاء ورجال الإنقاذ إلى مكان الحادث. وتم تصنيف الحريق بالدرجة الأعلى من ناحية الخطورة".

وأشارت المديرية إلى أن الحادث وقع في مستودعات الوقود الواقعة في شارع موسكوفكي بمنطقة فوكينسكي.

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وأكدت المديرية أن التحقيق جار لتحديد أسباب وملابسات الحادث. ولم يذكر البيان أية تفاصيل عن وقوع إصابات أو عن مدى الاضرار الناجمة.

وفي وقت لاحق أفاد مصدر لوكالة "إنترفاكس" باندلاع حريق آخر في بريانسك صباح اليوم الاثنين، موضحا أنه نشب في خزان بسعة 10 آلاف متر مكعب يحتوي على وقود ديزل، وذلك في منطقة مجمع النفط في شارع سنيجيتسكي القريب من موقع الحريق الأول.

المصدر: نوفوستي + انترفاكس