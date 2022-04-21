روسيا.. حريق في معهد للبحوث العلمية في تفير

أكدت قيادة الحامية العسكرية بمقاطعة تفير، في بيان، اندلاع حريق في معهد للبحوث العلمية تابع لوزارة الدفاع الروسية في تفير، وذكرت أنه تم إجلاء العاملين في المؤسسة.

وأضاف البيان: "في 21 أبريل، شب حريق في إحدى الغرف في الطابق الثاني من المبنى الإداري لهذه المؤسسة العلمية التابعة لوزارة الدفاع الروسية في مدينة تفير، وتم إخلاء العاملين من المبنى. وتواصل فرق الإطفاء إخماد النيران".

وشدد البيان، على أنه يجري في الوقت الراهن تحديد أسباب وملابسات الحادث.

من جانبه أشار مصدر في وزارة حالات الطوارئ الروسية، إلى أن سقف المبنى المحترق المؤلف من 4 طوابق، انهار جزئيا.

وقال المصدر: "حدث انهيار جزئي للسقف أثناء الحريق".

ووفقا للمصدر، أسفر الحريق عن مقتل شخص وإصابة 16 آخرين.

المصدر: نوفوستي