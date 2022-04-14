الدفاع الروسية: الطراد "موسكفا" غرق متأثرا بعاصفة أثناء سحبه

أفادت وزارة الدفاع الروسية، مساء الخميس، بأن الطراد "موسكفا" غرق أثناء سحبه إلى الميناء متأثرا بعاصفة وظروف جوية سيئة.

وأوضحت الوزارة أن الطراد فقد ثباته عندما تم سحبه إلى ميناء المقصد بسبب الأضرار التي لحقت بهيكله، ليغرق إثرها في بحر هائج.

ولفتت إلى أن طاقم الطراد أجلي إلى سفن تابعة لأسطول البحر الأسود.

وكانت الوزارة أعلنت يوم الأربعاء أن حريقا شب على متن الطراد "موسكفا" الصاروخي الروسي جراء انفجار الذخيرة.

المصدر: "تاس"