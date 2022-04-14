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وزارة الدفاع الروسية: القدرات الصاروخية للطراد "موسكفا" لم تتضرر من الحريق

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وزارة الدفاع الروسية: القدرات الصاروخية للطراد
Sputnik
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أكدت زارة الدفاع الروسية أن  الطراد "موسكفا"  لم يغرق وتم إطفاء الحريق على متنه، وأن قدراته الصاروخية الرئيسة لم تتضرر، فيما يجري التحقق من سبب الحريق.

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وأوضحت وزارة الدفاع الروسية أن مصدر الاشتعال داخلي، ولا يوجد حريق على السطح، وقد تم إجلاء طاقم الطراد إلى سفن أسطول البحر الأسود في المنطقة، مشيرة إلى أن تدابير اتخذت لسحب الطراد إلى الميناء.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت يوم الأربعاء أن حريقا شب على متن الطراد "موسكفا" الصاروخي الروسي، وأن التحقيق جار لمعرفة أسبابه.

المصدر: نوفوستي

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