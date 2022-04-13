وزارة الدفاع الروسية: اندلاع حريق على متن الطراد الروسي "موسكفا"

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن اندلاع حريق على متن الطراد "موسكفا" الصاروخي الروسي، مشيرة إلى أن التحقيق جار لمعرفة أسباب الحادث.

وقالت الوزارة في بيان لها: "أدى اندلاع حريق إلى انفجار ذخيرة على متن طراد "موسكفا" الصاروخي، مما تسبب بأضرار كبير، وتم إجلاء الطاقم بالكامل".

ويتبع طراد "موسكفا" لأسطول البحر الأسود، ودخل الخدمة عام 1983 تحت اسم "سلافا"، وفي عام 1996 حمل اسمه الحالي، ويتمثل سلاحه الرئيسي بـ 16 قاذفة صواريخ من طراز "فولكان بي – 1000".

وفي النصف الثاني من عام 2015، قاد الطراد فرقة العمل البحرية الروسية في البحر الأبيض المتوسط، حيث قام بحماية قاعدة "حميميم" الروسية في سوريا بأنظمة دفاعه الجوي. وفي 22 يوليو 2016، تم منحه وسام ناخيموف.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية