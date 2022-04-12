الجيش الروسي يقصف النازيين في ميناء ماريوبول براجمات الصواريخ البحرية

استخدمت البحرية الروسية لأول مرة راجماتها البحرية "غراد – إم" عيار 122 ملم قرب ميناء ماريوبول وذلك ضد المتطرفين الأوكرانيين المختبئين فيه وفي مصنع "آزوف ستال".

وقد نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو أظهر استخدام المدفعية الصاروخية البحرية.

يذكر أن راجمة الصواريخ " آ – 215 غراد – إم" البحرية تم تصميمها أعوام 1966 – 1969 على أساس منظومة "غراد" الصاروخية البرية. وتم عام 1972 تزويد سفينتي "نوسوروغ" و"تابير" السوفيتيتين بها وذلك بعد نجاح اختبارها البحري. وبعد 5 أعوام تم تصميم جهاز التصويب وجهاز قياس المسافة الليزري خصيصا لمنظومة "غراد – إم"

ومنظومة "غراد – إم" الصاروخية (راجمة الصواريخ البحرية) مخصصة لتدمير القوة البشرية والمعدات أثناء تنفيذ عمليات الإنزال البحري ودعم مشاة البحرية، كما إنها تخصص لحماية سفن الإنزال الصديقة من ضربات توجهها سفن العدو.جدير بالذكر أن وزن المنظومة بلغت 13700 كلغ، مدى عملها 5000 متر. دقة إصابة الهدف 90 مترا.

المصدر:RT