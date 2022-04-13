ترودو يحذو حذو بايدن ويتحدث عن "إبادة جماعية" في أوكرانيا

حذا رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو حذو الرئيس الأمريكي جو بايدن بالحديث عن "إبادة جماعية" للأوكرانيين، وهو التصريح الذي وصفه الكرملين بمحاولة غير مقبولة لتشويه الوضع.

وقال ترودو في تصريح للصحفيين، ردا على سؤال حول مصطلح "الإبادة الجماعية" الذي استخدمه بايدن للمرة الأولى أمس الثلاثاء: "يمكننا التحدث أكثر فأكثر عن إبادة جماعية".

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وتابع ترودو الذي كان يرفض حتى الآن استخدام هذه الكلمة: "رأينا هذه الرغبة بمهاجمة المدنيين واللجوء إلى العنف الجنسي كسلاح حرب. هذا غير مقبول بتاتا".

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وأشار إلى أن "عناصر من الشرطة الكندية أرسلوا إلى أوكرانيا للتحقيق"، لافتا إلى أن بلاده "هي من أوائل الدول التي باشرت إجراءات في المحكمة الجنائية الدولية للتحقق من محاسبة (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين على أفعاله وجرائم الحرب التي ارتكبها".

وعلق المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف على تصريح بايدن الأربعاء قائلا: "نحن نرفض هذا الكلام قطعيا ونعتبر مثل هذه المحاولات لتشويه الوضع القائم غير مقبلولة بتاتا، كما أنه من غير المقبول سماع هذه اللغة من رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، هذه الدولة التي اقترفت أفعالا يعرفها التاريخ الحديث جيدا".

المصدر: "أ ف ب" + RT