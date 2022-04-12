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الدفاع الروسية: قواتنا استهدفت 6 مواقع للقوات الأوكرانية

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الدفاع الروسية: قواتنا استهدفت 6 مواقع للقوات الأوكرانية
Globallookpress
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أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف أن وحدات المدفعية الروسية استهدفت 6 مواقع للجيش الأوكراني وقتلت أكثر من 120 جنديا.

وقال كوناشينكوف: "استهدفت وحدات المدفعية الروسية 6 مواقع لوحدات اللواء 24 الأوكراني في بلدة بوباسنا الواقعة في دونيتسك. وقتل نتيجة الضربات أكثر من 120 جنديا وتم تدمير 11 مدرعة و14 سيارة عسكرية".

 وأضاف: "دمرت القوات الجوية الروسية 38 موقعا عسكريا أوكرانيا من بينها: مستودع ذخيرة في توشكوفكا في ضواحي لوغانسك، و8 مناطق لتجمع الأسلحة والمعدات العسكرية في بلدات جلازونوفكا وبياتيغورسك وبريشيب في ضواحي خاركوف".

وتابع: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية طائرتين مسيرتين فوق بلدتي أوتشاكوف ونيكولاييف".

 المصدر: وزارة الدفاع الروسية

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