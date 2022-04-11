مصرع شخصين بانفجار غاز في عمارة سكنية جنوب موسكو

لقي شخصان مصرعهما نتيجة انفجار للغاز المنزلي في مدينة ستوبينو بجنوب مقاطعة موسكو فجر اليوم الاثنين، حسبما أفادت الطوارئ المحلية.

وقال المكتب الصحفي لهيئة الطوارئ في المقاطعة إن "سبعة أشخاص أصيبوا (جراء الانفجار)، وتوفي اثنان منهم".

وشارك 59 من رجال الطوارئ و20 قطعة من الآليات في إزالة آثار الانفجار الذي وقع حوالي الساعة السادسة صباحا في شقة على الطابق الرابع.

В подмосковном Ступино взорвался газ. Два человека погибли, семь получили ранения, сообщают СМИ.



Взрыв произошёл на 4-м этаже пятиэтажки на Центральном переулке. pic.twitter.com/EZSMStMnXK — Рамблер/ (@ramblerru) April 11, 2022

وفتح مكتب المدعي العام في مقاطعة موسكو تحقيقا في الحادث، فيما تفيد المعلومات الأولية بأن الانفجار ناجم عن تسرب غاز بسبب عطل فني.

المصدر: "نوفوستي"