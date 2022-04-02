الدفاع الروسية تعلن القضاء على 30 نازيا أوكرانيا وتدمير 5 آليات مدرعة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها حيدت بأسلحة عالية الدقة ما يصل إلى 30 نازيا أوكرانيا بالإضافة إلى تدمير 5 آليات مدرعة.

وقالت الوزارة في بيانها اليوم السبت: "بعد ظهر يوم 2 أبريل، دمرت القوات المسلحة الروسية بصواريخ عالية الدقة، المركبات المدرعة والذخيرة وخزانات الوقود في مناطق محطتي لوزوفايا وبافلوغراد للسكك الحديدية، تم إرسالها لتعزيز تجمع القوات الأوكرانية في دونباس".

وأضافت: تم قتل ما يصل إلى 30 نازيا أوكرانيا وتدمير 5 آليات مدرعة.

وأشارت إلى أن "القوات المسلحة الروسية أخرجت مطار ميرغورود العسكري في منطقة بولتافا عن العمل ودمرت مروحيات وطائرات أوكرانية مقاتلة، بالإضافة إلى مخازن وقود وأسلحة طيران عثر عليها في مواقف سيارات مموهة".

وتابعت: "خلال اليوم، ضرب سلاح الجو الروسي 28 منشأة عسكرية في أوكرانيا بينهم: مستودعا أسلحة وذخيرة للصواريخ والمدفعية، و23 منطقة لتخزين المعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية".

المصدر: "سبوتنيك"