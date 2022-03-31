برلماني روسي: واثقون من أن شعب أوسيتيا الجنوبية سيصوت لصالح الانضمام إلى روسيا

توقع النائب الأول لرئيس لجنة مجلس الدوما لشؤون رابطة الدول المستقلة فيكتور فودولاتسكي، أن 100% من سكان أوسيتيا الجنوبية سيؤيدون انضمامها إلى روسيا الاتحادية في الاستفتاء المزمع.

وقال البرلماني: "كل هذه السنوات، كان لدى سكان أوسيتيا الجنوبية حلم واحد، وهو أن يصبحوا جزءا من روسيا".

وأضاف: "هم يعتبرون ذلك مهما جدا لمستقبل أراضهيم وأبنائهم وأحفادهم".

وأعرب عن ثقته التامة بأن نتيجة الاستفتاء ستكون 99.9% لصالح الانضمام إلى روسيا الاتحادية.

وتابع: "بعد الاستفتاء، ستكون سلطات الجمهورية قادرة على التقدم إلى الرئيس الروسي بطلب قبول انضمامها إلى قوام روسيا".

وأضاف: "سيتم تنفيذ الإجراء الذي اتخذته شبه جزيرة القرم، والتي تشعر اليوم بالراحة في العودة إلى الوطن. كما تريد أوسيتيا الجنوبية العودة إلى الوطن".

وكان رئيس جمهورية أوسيتيا الجنوبية أناتولي بيبيلوف قد أعلن الأربعاء، أن "بلاده ستتخذ خطوات قانونية للانضمام إلى روسيا في المستقبل القريب".

بدورها، أشارت السكرتيرة الصحفية لرئيس الجمهورية دينا غاسيفا، إلى أن الإجراءات ستنتهي بعد الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في الـ10 من أبريل المقبل في الجمهورية، التي اعترفت روسيا باستقلالها واستقلال أبخازيا المجاورة عن جورجيا سنة 2008.

المصدر: "تاس"