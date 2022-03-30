أوسيتيا الجنوبية: سنستكمل إجراءات طلب الانضمام إلى روسيا بعد الـ10 من أبريل
Legion-Media ALM2A9XT44
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/spvw
أعلنت دينا غاسيفا الناطقة باسم رئاسة أوسيتيا الجنوبية أن الجمهورية ستستكمل جميع الإجراءات القانونية لطلب الانضمام إلى روسيا بعد الانتخابات الرئاسية المزمعة في الـ10 من أبريل.
وقالت: "سيتم الانتهاء من جميع الإجراءات القانونية بشأن الانضمام بعد الانتخابات الرئاسية".
وأعلن رئيس جمهورية أوسيتيا الجنوبية أناتولي بيبيلوف في وقت سابق، أن "الجمهورية ستتخذ خطوات قانونية للانضمام إلى روسيا في المستقبل القريب".
وبعد العدوان المسلح الجورجي على تسخينفال في 26 أغسطس 2008، اعترفت روسيا باستقلال أوسيتيا الجنوبية وأبخازيا.
المصدر: "تاس"