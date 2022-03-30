أوسيتيا الجنوبية: سنستكمل إجراءات طلب الانضمام إلى روسيا بعد الـ10 من أبريل

أعلنت دينا غاسيفا الناطقة باسم رئاسة أوسيتيا الجنوبية أن الجمهورية ستستكمل جميع الإجراءات القانونية لطلب الانضمام إلى روسيا بعد الانتخابات الرئاسية المزمعة في الـ10 من أبريل.

وقالت: "سيتم الانتهاء من جميع الإجراءات القانونية بشأن الانضمام بعد الانتخابات الرئاسية".

وأعلن رئيس جمهورية أوسيتيا الجنوبية أناتولي بيبيلوف في وقت سابق، أن "الجمهورية ستتخذ خطوات قانونية للانضمام إلى روسيا في المستقبل القريب".

وبعد العدوان المسلح الجورجي على تسخينفال في 26 أغسطس 2008، اعترفت روسيا باستقلال أوسيتيا الجنوبية وأبخازيا.

المصدر: "تاس"