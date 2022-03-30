رئيس أوسيتيا الجنوبية: انضمام جمهوريتنا إلى روسيا هدفنا الاستراتيجي

أكد رئيس جمهورية أوسيتيا الجنوبية التي اعترفت موسكو باستقلالها عن جورجيا أناتولي بيبيلوف تطلع جمهوريته للانضمام إلى روسيا، وأن بلاده ستتخذ قريبا الخطوات القانونية في هذا الاتجاه.

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وقال بيبيلوف في بيان نشره المكتب الإعلامي لحزب "روسيا الموحدة" اليوم الأربعاء: "أعتقد أن الوحدة مع روسيا هدفنا الاستراتيجي وهو طريقنا وأمنا شعبنا وهو اتجاه سوف نسير فيه وسنتخذ الخطوات القانونية ذات الشأن في أقرب وقت".

وتابع أن الشعب الأوسيتي ليس منقسما ويرى هدفه التاريخي والاستراتيجي في "الوحدة مع روسيا".

وأضاف أن الشعب الأوسيتي "في العام 2014، عندما عادت القرم إلى حضن روسيا فوت فرصته لتحقيق حلمه هذا، لكن لا يمكن أن نسمح بتكرار ذلك".

وحسب بيبيلوف فإن "العالم الروسي" يقف في الوقت الحالي إلى جانب معارضي النازية وجميع من يحترمون القيم الإنسانية والقواعد الأساسية للمجتمع الدولي.

من جانبه أكد أندريه كليموف نائب رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد الروسي، أنه لا يوجد أي عائق قانوني أمام انضمام أوسيتيا الجنوبية إلى روسيا وأن التشريعات الروسية تتضمن إجراءات ضرورية لذلك.

وقال كليموف إن كل ما هو مطلوب لتحقيق حلم الشعب الأوسيتي هو إعرابه عن إرادته عبر استفتاء شعبي ينظّمه.

المصدر: وكالات