"وول ستريت جورنال": الإدارة الأمريكية منقسمة حول فرض عقوبات ضد "كاسبرسكي لاب" الروسية

أفادت "وول ستريت جورنال" بانقسام إدارة الرئيس جو بايدن حول فرض عقوبات على شركة "كاسبرسكي لاب" الروسية لأمن الحواسيب، حيث مئات الملايين من العملاء حول العالم يستخدمون برامجها.

وقالت الصحيفة إن "مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض طالب وزارة الخزانة بفرض عقوبات على الشركة، لكن "خبراء العقوبات" في الوزارة أعربوا عن قلقهم حيال هذه الخطوة".

وأشارت إلى أن "مئات الملايين من العملاء حول العالم يستخدمون برامج الشركة، مما يجعل فرض العقوبات عليها أمرا صعبا".

وأضافت أن "بعض المسؤولين في الولايات المتحدة وأوروبا يخشون من أن فرض العقوبات على الشركة سيزيد من احتمال الهجمات الإلكترونية من روسيا".

في 25 مارس، أدرجت لجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية شركة Kaspersky Lab المتخصصة في تطوير أنظمة الحماية من التهديدات الإلكترونية إلى قائمة المنظمات التي تشكل أنشطتها "تهديدا للأمن القومي" للبلاد.

المصدر: RT