مشاهد مروعة تظهر مدى تنكيل وتعذيب الأسرى الروس على أيدي النازيين الأوكران

كشفت مشاهد فيديو بثها نشطاء فظاعة التعذيب والتنكيل الذي يتعرض له الأسرى من الجنود الروس على أيدي مسلحين من النازيين الأوكرانيين.

وأظهر مقطع الفيديو كيف عمد المسلحون من النازيين الأوكران إلى إطلاق النار على سيقان الأسرى الروس، قبل سحلهم وتعريضهم للضرب والتنكيل لانتزاع معلومات منهم.

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وذكرت مصادر محلية أن النازيين عادة ما يعمدون إلى إطلاق النار على الجنود والمقاتلين الروس بعد أسرهم، ثم يتركونهم لينزفوا حتى الموت بخلاف تعامل الجيش الروسي مع الأسرى الأوكرانيين.

ووجه رئيس لجنة التحقيق الروسية ألكسندر باستريكين بتوثيق كافة جرائم تعذيب أسرى الحرب التي يمارسها النازيون الجدد في أوكرانيا.

وجاء في بيان عن اللجنة أن "باستريكين وجه بتوثيق هوية جميع المتورطين لتقديمهم للعدالة".

وتنص المادة 13 من اتفاقية حنيف لأسرى الحرب على:

يجب معاملة أسرى الحرب معاملة إنسانية في جميع الأوقات. ويحظر أن تقترف الدولة الحاجزة أي فعل أو إهمال غير مشروع يسبب موت أسير في عهدتها، ويعتبر انتهاكا جسيما لهذه الاتفاقية. ولا يجوز تعريض أي أسير حرب للتشويه البدني أو التجارب الطبية أو العلمية من أي نوع كان مما لا تبرره المعالجة الطبية للأسير المعني أو لا يكون في مصلحته.. وبالمثل، يجب حماية أسرى الحرب في جميع الأوقات، وضد جميع أعمال العنف أو التهديد، وضد السباب وفضول الجماهير، كما تحظر تدابير الاقتصاص من أسرى الحرب.





المصدر: تلغرام، RT