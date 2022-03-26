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البيت الأبيض: بايدن لم يطالب بتغيير النظام في روسيا

أخبار روسيا

البيت الأبيض: بايدن لم يطالب بتغيير النظام في روسيا
Gettyimages.ru
البيت الأبيض
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أصدر البيت الأبيض توضيحا لتصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن التي أطلقها منذ قليل خلال كلمة له في وارسو، حيث قال إن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يمكن أن يستمر في السلطة".

وقال البيت الأبيض في بيانه إن "وجهة نظر الرئيس (بايدن) هي أنه لا يمكن السماح لبوتين بممارسة السلطة على جيرانه أو المنطقة، ولم يكن يناقش حكم بوتين في روسيا، أو تغيير النظام".

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وكان بادين قال في كلمته في وارسو عن بوتين: "بحق الله، لا يمكن لهذا الرجل أن يستمر في السلطة".

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المصدر: RT

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