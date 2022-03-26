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بايدن: القوات الأمريكية في أوروبا ليست لمواجهة روسيا

أخبار روسيا

بايدن: القوات الأمريكية في أوروبا ليست لمواجهة روسيا
Gettyimages.ru
الرئيس الأمريكي جو بايدن
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أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن قوات بلاده في أوروبا لا تهدف إلى مواجهة الجيش الروسي، بل لحماية حلفاء "الناتو".

وقال بايدن في كلمة ألقاها في العاصمة البولندية وارسو، خلال اختتام جولته الأوروبية إن "الولايات المتحدة ملتزمة بالحماية الجماعية المنصوص عليها في ميثاق الناتو".

وتعليقا على الملف الأوكراني، أضاف أن "أوكرانيا ليست عضوا في الحلف، وبالتالي فإن ذلك لا يتطلب انخراط واشنطن بشكل مباشر في الحرب".

وتابع: "القوات الأمريكية ليست في أوروبا للدخول في صراع مع القوات الروسية، بل هي هنا للدفاع عن حلفاء الناتو".

وتوجه إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قائلا: "لا تفكر حتى في التحرك على شبر واحد من أراضي الناتو".

وتوجه إلى الشعب الروسي قائلا: "أنتم لستم أعداءنا، ولكن هذه الحرب لا تليق بكم".

وتابع: "تصرفات بوتين في أوكرانيا ليست تصرفات أمة عظيمة".

واعتبر أن بوتين "لا يجب أن يكون رئيسا" لروسيا بعد الآن.

المصدر: CNN

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