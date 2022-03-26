مدفيديف: الحرب الاقتصادية ضد روسيا ستدمر الهيكل الاقتصادي العالمي بأكمله

قال نائب رئيس مجلس الأمن دميتري مدفيديف، إن الحرب الاقتصادية بدون قواعد ضد روسيا، والتي بدأتها الدول الغربية، ستدمر الهيكل الاقتصادي العالمي بأكمله.

وأضاف مدفيديف، في حديث لـRT: "ماذا كتبوا على رايات أي مجتمع رأسمالي، وعلى أي اقتصاد سوق؟ احترام الملكية الخاصة. ليهلك كل العالم ولكن العدالة تسود. ليهلك كل شيء ولكن لتبقى الملكية الخاصة في الحفظ والصوان".

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وتابع مدفيديف: "لكنهم في الغرب يجمدون أصول المؤسسات المالية وحتى البنك المركزي، بل وحتى يتحدثون عن الاستيلاء على هذه الأصول، أي تأميمها. هذه طبعا حرب بدون أية قواعد. وستكون نتيجتها تدمير بنية كل الاقتصاد العالمي".

المصدر: RT