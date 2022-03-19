الصين تنتقد العقوبات على روسيا وتؤكد أن سبب الأزمة في أوكرانيا هو توسع الناتو شرقا

انتقد نائب وزير الخارجية الصيني له يوي تشنغ العقوبات الغربية المفروضة على روسيا، مؤكدا أن السبب الجذري للأزمة في أوكرانيا "يكمن في عقلية الحرب الباردة وسياسة القوة" لدى الغرب.

وحذر المسؤول الصيني في تصريحات نقلتها وكالة "أسوشيتد برس" من أن "الناتو في حال توسعه أكثر، فإنه سيقترب من ضواحي موسكو حيث يمكن لصاروخ أن يضرب الكرملين في غضون سبع أو ثماني دقائق".

وأضاف أن "محاصرة دولة كبرى،لا سيما قوة نووية (روسيا) في زاوية، سيترتب عليه تداعيات مروعة للغاية، بحيث لا يمكن التفكير فيها".

وشدد على أن حلف الناتو كان يجب أن يتفكك و "يُدرج في التاريخ جنبا إلى جنب مع حلف وارسو".

وتابع قائلا "لكن بدلا من التفكك، واصل الناتو تعزيز قواته وتوسعه، وتدخل عسكريا في دول مثل يوغوسلافيا والعراق وسوريا وأفغانستان... يمكن للمرء أن يتوقع العواقب الناجمة عن السير على هذا الطريق".

وأشار الدبلوماسي الصيني إلى أن الرئيس شي جين بينغ في محادثاته مع الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الجمعة حث الأطراف في أوكرانيا على إظهار "الإرادة السياسية والحرص على استمرار الحوار والمفاوضات"، لافتا إلى أنه "يجب على الولايات المتحدة وحلف الناتو إجراء حوار مع روسيا لمعالجة جوهر الأزمة الأوكرانية وتخفيف المخاوف الأمنية لكل من روسيا وأوكرانيا".

المصدر: "أسوشيتد برس"