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شولتز: برلين تعمل على دعم موقف كييف في المفاوضات

أخبار روسيا

شولتز: برلين تعمل على دعم موقف كييف في المفاوضات
Gettyimages.ru
المستشار الألماني أولاف شولتز
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أشار المستشار الألماني أولاف شولتز إلى أن برلين تسهم في المفاوضات الروسية الأوكرانية بنقل موقف الاتحاد الأوروبي والناتو إلى موسكو، ما من شأنه دعم موقف كييف.

وقال شولتز إن "المفاوضات جارية ونحن نبذل جهودنا لمنحها الفرصة".

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وأضاف: "نحن نتحدث إلى الجانبين لكننا نوضح أيضا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين موقف ألمانيا والاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي من القضية الأوكرانية".

واعتبر أن هذه الخطوة "تدعم قدرات أوكرانيا في المفاوضات"، مشددا على أنه "يجب على أوكرانيا أن تحسم موقفها حيال نتيجة المفاوضات".

وتابع أنه "يجب أن يكون واضحا للجميع أن الحرب مستمرة، وحقيقة الهجوم الروسي لم تتغير".

 

المصدر: "نوفوستي" 

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