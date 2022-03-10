شولتز وغوتيريش يدعوان لفتح ممرات إنسانية لحماية المدنيين في أوكرانيا

بحث المستشار الألماني أولاف شولتز في اتصال هاتفي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الوضع في أوكرانيا، مع التشديد على ضرورة فتح ممرات إنسانية لإجلاء المدنيين.

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفين هيبيشترايت، إن "المباحثات كانت مكرسة لهجوم روسيا على أوكرانيا، الذي دانته الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان".

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وأضاف أن "الجانبين دعيا إلى إقامة ممرات إنسانية متفق عليها لحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية".

يذكر أن فتح الممرات الآمنة لخروج المدنيين كان أحد أهم المواضيع أثناء المحادثات الروسية – الأوكرانية في بيلاروس، حيث تم الاتفاق على فتح الممرات ووقف إطلاق النار حولها.

المصدر: "تاس"