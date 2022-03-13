موسكو: دعوات كييف لاستبعاد روسيا من مجلس الأمن منفصلة عن الواقع

اعتبرت الخارجية الروسية دعوات كييف لاستبعاد روسيا من مجلس الأمن الدولي أنها منفصلة عن الواقع، مؤكدة أن أي قرار في هذا الاتجاه يتطلب موافقة موسكو أولا، وثلثي أعضاء الأمم المتحدة.

وقال نائب وزير الخارجية سيرغي فيرشينين في تصريح لصحيفة "إزفستيا" حول استبعاد روسيا من مجلس الأمن: "لقد تم التعبير عن مثل هذه المقترحات والأفكار، لكنها غير واقعية على الإطلاق".

وأضاف أن تعديل أحكام عمل مجلس الأمن والعضوية فيه، يتطلب تصويت ثلثي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لصالحه ومصادقة ثلثي الدول الأعضاء عليه في برلماناتها.

وتابع: كما يجب أن يصوت جميع الأعضاء الخمسة الدائمون في مجلس الأمن لصالح القرار بمن فيهم روسيا... من الواضح أن مثل هذا القرار لن يمر.

المصدر: " نوفوستي"