الطوارئ الروسية تسلم مئات الأطنان من المساعدات الإنسانية إلى دونباس ومدن أوكرانية (فيديو)

سلمت وزارة الطوارئ الروسية حوالي 430 طنا من المساعدات الإنسانية إلى دونباس ومناطق أخرى في أوكرانيا.

وجاء في بيان الوزارة، اليوم الثلاثاء: "في 8 مارس، وصلت طوابير من مركز الإنقاذ التابع لوزارة الطوارئ الروسية من منطقة روستوف إلى جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين. وسلمت 25 مركبة 220 طنا من المساعدات الإنسانية إلى سكان دونباس".

من شبه جزيرة القرم إلى كاخوفكا، منطقة خيرسون بأوكرانيا، سلمت قافلة أخرى من وزارة الطوارئ الروسية مؤلفة من 10 مركبات، حوالي 90 طنا من البضائع.

كما نقلت 14 شاحنة 121 طنا من المساعدات الإنسانية من بيلغورود إلى قرية ليبتسي بمنطقة خاركوف.

وأوضحت وزارة حالات الطوارئ أن "النقل يتم وفقا للتشريعات الدولية الخاصة بإيصال البضائع الإنسانية".

المصدر: تاس