شركة "إنجي" الفرنسية تؤكد أن الاتحاد الأوروبي لن يتمكن من إيجاد بديل عن الغاز الروسي

أكدت رئيسة شركة الطاقة الفرنسية "إنجي" أن الاتحاد الأوروبي لن يتمكن من إيجاد بديل كامل للغاز الروسي، مشيرة إلى أن وقف الإمداد الروسي سيكون له عواقب وخيمة.

وقالت رئيسة الشركة كاثرين ماكجريجور في مقابلة مع صحيفة "ليزيكو" إن "الموارد التي لدينا حاليا محدودة وغير كافية لتعويض كل الغاز الذي نحصل عليه الآن من روسيا".

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وأشارت إلى أن حوالي 40 بالمئة من الغاز الذي يستهلكه الاتحاد الأوروبي قادم من روسيا، وفي بعض دول أوروبا الشرقية، تبلغ نسبة التبعية 100 بالمئة.

وأضافت: "وقف الإمدادات سيكون له عواقب وخيمة وسريعة للغاية".

وأوضحت أنه "في حال وقف الإمداد، سندخل واقعا جديدا للطاقة بصدمة تعرفة غير مسبوقة".

وحول الاعتماد على مصادر أخرى للطاقة، قالت: "بالنسبة للفحم، نعتمد على روسيا أكثر من غيرها".

المصدر: "سبوتنيك"