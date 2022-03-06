قديروف يدعو الجيش الأوكراني لحرب مشتركة على النازيين الجدد

دعا رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف القوات الأوكرانية وجهاز الأمن الأوكراني، إلى إطلاق حرب مشتركة على النازيين الجدد والزمر المتطرفة في أوكرانيا.

وقال قديروف في تصريح على قناته عبر "تيليغرام": "أناشد مرة أخرى القوات المسلحة الأوكرانية وجهاز الأمن الأوكراني وأقترح بدء القتال جنبا إلى جتب ضد (جماعة ستيبان) بانديرا والشياطين وقطاع الطرق الآخرين" في أوكرانيا.

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وتوجه إلى عناصر الجيش الأوكراني قائلا: "ما عليك سوى إلقاء سلاحك والوقوف إلى جانب الجيش الروسي. نحن نضمن أنه في هذه الحالة لن يتم المساس بأي عسكري أوكراني، وسيتمكن الجيش الأوكراني من الاستمرار في الخدمة لصالح دولته وشعبه".

وأضاف: "لا نريد خسائر بين صفوف الجيش الأوكراني نريد القضاء على الشياطين وقطاع الطرق الذين يسعون وراء أهدافهم الشخصية والأنانية الإجرامية في أوكرانيا".

وختم قوله: "أدعو مرة أخرى للوقوف جنبا إلى جنب مع الجيش الروسي".

المصدر: RT