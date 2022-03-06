البنك المركزي الروسي يحدد السقف المسموح تحويله للخارج شهريا

حدد البنك المركزي الروسي المقدار المسموح به لتحويل مبالغ مالية بالدولار شهريا إلى الخارج، للأشخاص المقيمين خارج روسيا بما في ذلك الأقارب.

وأعلن بنك روسيا حدا قدره 5000 دولار شهريا على تحويل الأموال إلى الخارج من قبل الأفراد المقيمين لآخرين بما في ذلك الأقارب.

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وسيتم تحديد المبلغ باستخدام أسعار الصرف الرسمية للعملات الأجنبية مقابل الروبل، والتي يحددها البنك المركزي في تاريخ أمر التحويل، أو ما يعادله بعملة أجنبية أخرى خلال شهر.

ووقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الاثنين الماضي، مرسوما حول الإجراءات الاقتصادية الخاصة لدعم الاقتصاد الروسي وتحقيق الاستقرار المالي في البلاد، وذلك ردا على التدابير غير الودية التي فرضت ضد روسيا من قبل الغرب.

المصدر: إنترفاكس