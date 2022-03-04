روسيا.. 89 ألف إصابة بفيروس كورونا وأكثر من 160 ألف حالة شفاء

سجلت روسيا خلال الساعات الـ24 الماضية، 89174 إصابة بفيروس كورونا، فيما تماثل للشفاء 160507 أشخاص، وتوفي 776 شخصا.

وتظهر البيانات الرسمية تراجعا في عدد الإصابات الجديدة وزيادة في حالات التعافي خلال الأيام الأخيرة.

ووفقا لآخر أرقام وإحصاءات المركز الروسي لمكافحة تفشي الوباء، الصادرة اليوم الجمعة، بلغت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا منذ بداية الجائحة 16 مليونا و775024 إصابة، تعافى منها 14 مليونا و263191 شخصا، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 354787 حالة وفاة حتى الآن.

المصدر: RT