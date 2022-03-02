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روغوزين: سنرد على العقوبات الأمريكية

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روغوزين: سنرد على العقوبات الأمريكية
Legion-Media Xinhua
مدير مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية دميتري روغوزين
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أكد رئيس وكالة الفضاء الروسية "روس كوسموس" دميتري روغوزين أن روسيا سترد على العقوبات الأمريكية الجديدة.

وكتب روغوزين في منشور على "تلغرام" أن "الولايات المتحدة تفرض عقوبات معيقة بالكامل على المؤسسات الروسية الدفاعية، كما أعلن البيت الأبيض".

وأضاف أن "الولايات المتحدة تفرض أيضا على روسيا قيودا على تصدير المعدات لإنتاج النفط والغاز".

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وختم بالقول: "إذا نحن سنرد عليكم غدا... العين بالعين".

يذكر أن الولايات المتحدة أعلنت يوم الأربعاء عن فرض عقوبات على التعامل مع 22 مؤسسة روسية تصنع الطائرات الحربية والعربات المدرعة وأنظمة التشويش الإلكتروني والصواريخ والطائرات المسيرة.

كما تم فرض قيود على التعاون مع مؤسسات قطاع النفط والطاقة الروسي.

المصدر: RT

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