دعا النائب الأوكراني المعارض إيليا كيفا رئيس بلاده فلاديمير زيلينسكي إلى الاستقالة، مشددا على أن المفاوضات مع روسيا ستكون حيوية بالنسبة لأوكرانيا.

وقال كيفا في تصريح على قناته عبر "تليغرام": "أفهم أن موقفي المبدئي تجاه الرئيس زيلينسكي، الذي جعل أوكرانيا في حالة حرب بسبب سياسته الجاهلة لا يحب الجميع، وبالتالي برأيي فإنه يجب أن يستقيل فورا".

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وأضاف: "ما زلت أصر على أن عملية التفاوض (مع روسيا) حيوية بالنسبة لأوكرانيا، ولكن يجب أن يشارك فيها فقط من يسعى إلى السلام للبلاد، وليس من يتستروا على سرقتهم بالثرثرة".

المصدر: "نوفوستي"