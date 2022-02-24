الأمن السيبراني الروسي يحذر من زيادة حدة الهجمات الإلكترونية

حذر مركز التنسيق الوطني الروسي لحوادث الكمبيوتر (NCCC) من خطر زيادة هجمات القراصنة على موارد المعلومات الروسية، بما فيها البنية التحتية للمعلومات الحيوية.

وجاء في بيان المركز: "يمكن أن تهدف الهجمات إلى تعطيل عمل موارد وخدمات المعلومات الهامة لأغراض سياسية، ونشر مواد مضللة في الفضاء المعلوماتي الروسي لتشكيل صورة سلبية عن روسيا في نظر المجتمع الدولي".

وأضاف: "يوصي المركز المتخصصين من المنظمات الروسية بزيادة يقظتهم عند مراقبة النشاط الضار وتنظيم عملية المعالجة ذات الأولوية للمعلومات حول الحالات الشاذة".

وتابع: "ترى لجنة تنسيق مكافحة الإرهاب أن أي فشل في تشغيل مرافق CII لسبب مجهول، يجب اعتباره أولا وقبل كل شيء نتيجة لهجوم سيبراني، وإبلاغ لجنة تنسيق المنظمات غير الحكومية باتخاذ التدابير المضادة في الوقت المناسب".

المصدر: "تاس"