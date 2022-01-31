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حكومة مقاطعة نوفوسيبيرسك تعلن وقوع هجوم DDoS على خوادمها

أخبار روسيا

حكومة مقاطعة نوفوسيبيرسك تعلن وقوع هجوم DDoS على خوادمها
Sputnik
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قالت حكومة مقاطعة نوفوسيبيرسك في روسيا، إن خوادمها تعرضت صباح اليوم الاثنين لهجوم حجب الخدمة (Denial of Service Attacks).

ووفقا لها، أثر هذا الهجوم السيبراني على عمل الخدمة المعلوماتية الطبية، وعلى عمل هاتف السجل الموحد.

وأضاف سيرغي تسوكار وزير التطوير الرقمي الإقليمي: "تم في الساعة 08.15 (04.15 بتوقيت موسكو) من صباح اليوم، تسجيل هجوم DDoS قوي على شبكة حكومة مقاطعة نوفوسيبيرسك. وبلغت قوة الهجوم حوالي 10-12 غيغابت في الثانية. وزاد من تعقيد الأمور، أن صباح الاثنين هو أكثر أوقات الذروة من حيث التحميل".

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وأشار الوزير الإقليمي إلى أنه، تم إبلاغ الهيئات الأمنية المختصة بما حدث. وأكد تسوكار، أن الاستقرار عاد إلى عمل الخوادم المذكورة، على الرغم من استمرار الهجمات على شكل أمواج.

من جانبه، أوعز محافظ المقاطعة أندريه ترافنيكوف، باتخاذ جميع التدابير الضرورية من أجل استعادة عمل جميع الخدمات الحكومية ومراكز الاتصال.

المصدر: تاس

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