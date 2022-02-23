 
مباشر
عاجل
أنقرة: أردوغان يبحث مع بوتين الأزمة حول أوكرانيا ويدعوه لزيارة تركيا في أقرب وقت

شرطة دونيتسك: الوضع يتصاعد في دونيتسك

أخبار روسيا

شرطة دونيتسك: الوضع يتصاعد في دونيتسك
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sgex

كشف إدوارد باسورين، نائب رئيس دائرة الشرطة لجمهورية دونيتسك الشعبية، عن وصول قوات إضافية من الشرطة الأوكرانية إلى أراضي دونباس، منوها بأن الوضع يتفاقم على خط التماس.

إقرأ المزيد
كاميرا RT ترصد قصفا عنيفا يطال منطقة سبارتاك بضواحي جمهورية دونيتسك (فيديو)
كاميرا RT ترصد قصفا عنيفا يطال منطقة سبارتاك بضواحي جمهورية دونيتسك (فيديو)

وأضاف باسورين: "تستخدم القوات المسلحة الأوكرانية الدبابات بشكل متزايد لقصف جمهورية دونيتسك الشعبية.. الوضع يزداد سخونة.. هناك المزيد من الدبابات والمدفعية لا تتوقف عن القصف. إنهم يقصفون خط التماس بأكمله".

ووفقا للمكتب التمثيلي للجمهورية، أطلقت القوات المسلحة الأوكرانية في الفترة من 17 إلى 23 فبراير، 4473 وحدة ذخيرة من عيارات مختلفة استهدفت اراضي الجمهورية.

ونتيجة لذلك، لقي أربعة مدنيين مصرعهم خلال أسبوع، وتضرر 26 مبنى سكنيا و19 منشأة للبنية التحتية.

المصدر: تاس

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا