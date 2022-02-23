شرطة دونيتسك: الوضع يتصاعد في دونيتسك

كشف إدوارد باسورين، نائب رئيس دائرة الشرطة لجمهورية دونيتسك الشعبية، عن وصول قوات إضافية من الشرطة الأوكرانية إلى أراضي دونباس، منوها بأن الوضع يتفاقم على خط التماس.

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وأضاف باسورين: "تستخدم القوات المسلحة الأوكرانية الدبابات بشكل متزايد لقصف جمهورية دونيتسك الشعبية.. الوضع يزداد سخونة.. هناك المزيد من الدبابات والمدفعية لا تتوقف عن القصف. إنهم يقصفون خط التماس بأكمله".

ووفقا للمكتب التمثيلي للجمهورية، أطلقت القوات المسلحة الأوكرانية في الفترة من 17 إلى 23 فبراير، 4473 وحدة ذخيرة من عيارات مختلفة استهدفت اراضي الجمهورية.

ونتيجة لذلك، لقي أربعة مدنيين مصرعهم خلال أسبوع، وتضرر 26 مبنى سكنيا و19 منشأة للبنية التحتية.

المصدر: تاس