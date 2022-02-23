كاميرا RT ترصد قصفا عنيفا يطال منطقة سبارتاك بضواحي جمهورية دونيتسك (فيديو)

أظهرت كاميرا RT لقطات لقصف عنيف من قبل الجيش الأوكراني بالمدفعية والمدرعات والهاون على منطقة سبارتاك في ضواحي جمهورية دونيتسك.

وفي السياق ذاته، قالت السلطات في جمهورية دونيتسك الشعبية إن القوات المسلحة الأوكرانية لا تتوقف عن إطلاق النارعلى طول خط التماس في دونباس: "العدو لا يوقف نشاط إطلاق النار على طول خط التماس العسكري، بينما يحاول زعزعة الاستقرار داخل الجمهورية، ويقوم بأعمال تخريبية وقصف نقاط سكنية".

ووفقا للمكتب التمثيلي للجمهورية، أطلقت القوات المسلحة الأوكرانية في الفترة من 17 إلى 23 فبراير، 4473 وحدة ذخيرة من عيارات مختلفة استهدفت اراضي الجمهورية.

ونتيجة لذلك، لقي أربعة مدنيين مصرعهم خلال أسبوع، وتضرر 26 مبنى سكنيا و19 منشأة للبنية التحتية.

المصدر: RT





