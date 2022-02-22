الخارجية البريطانية تستدعي السفير الروسي على خلفية الوضع في أوكرانيا

أفادت وكالة "نوفوستي" بأن وزارة الخارجية البريطانية استدعت، اليوم الثلاثاء، السفير الروسي لديها على خلفية الوضع في أوكرانيا.

وأكدت السفارة الروسية في لندن أن السفير كان مدعوا إلى وزارة الخارجية لمناقشة الوضع في جميع أنحاء أوكرانيا، وقد عاد بالفعل من مكتب الخارجية.

وكانت وسائل إعلام بريطانية نقلت عن الناطق باسم رئيس الوزراء، بوريس جونسون، أن لندن استدعت السفير الروسي على خلفية الوضع في أوكرانيا.

يتبع..