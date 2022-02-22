كييف تستدعي القائم بالأعمال الأوكراني في موسكو للتشاور بعد اعتراف روسيا بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك

أعلنت وزارة الخارجية الأوكرانية أنها استدعت القائم بأعمال سفارة أوكرانيا لدى موسكو فاسيلي بوكوتيلو للتشاور على خلفية اعتراف روسيا باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك.

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وجاء في بيان أصدرته الوزارة اليوم الثلاثاء أن استدعاء الدبلوماسي تم على خلفية اتخاذ القيادة الروسية "قرارات غير قانونية" بشأن الاعتراف باستقلال "الكيانين اللذين أنشأتهما على الأراضي الأوكرانية المحتلة مؤقتا".

وفي وقت سابق من اليوم قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إنه سيدرس إمكانية قطع العلاقات الدبلوماسية بين كييف وموسكو بسبب اعتراف الأخيرة باستقلال دونيتسك ولوغانسك.

من جهته قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن موسكو تظل منفتحة على الاتصالات الدبلوماسية مع كييف ولا ترغب في قطع العلاقات الدبلوماسية معها، وأكدت وزارة الخارجية الروسية لاحقا تمسك موسكو بهذا الموقف.

المصدر: "إنترفاكس"