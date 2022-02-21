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الكرملين: بوتين يعقد اجتماعا اليوم الاثنين مع مجلس الأمن الفيدرالي

الكرملين: بوتين يعقد اجتماعا اليوم الاثنين مع مجلس الأمن الفيدرالي

أخبار روسيا

الكرملين: بوتين يعقد اجتماعا اليوم الاثنين مع مجلس الأمن الفيدرالي
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قال الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف ، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيعقد اجتماعا كبيرا لمجلس الأمن الفيدرالي اليوم الإثنين.

وأضاف بيسكوف للصحفيين "الرئيس بوتين سيعقد اجتماعا لمجلس الأمن الروسي. هذا اجتماع ضخم لمجلس الأمن.. سيكون هناك خطاب لرئيس الدولة".

ولفت بيسكوف إلى أن"الرئيس أجرى عدة مكالمات هاتفية دولية اليوم".

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