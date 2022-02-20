تقرير: بوتين يستقبل الأسبوع المقبل في الكرملين علييف وخان

ذكرت قناة "روسيا-1" أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، من المخطط أن يجري الأسبوع القادم في الكرملين لقاءين مع نظيره الأذربيجاني، إلهام علييف، ورئيس وزراء باكستان، عمران خان.

وأفادت القناة، اليوم الأحد، بأن "زيارات الزعماء الأجانب إلى موسكو ستستمر خلال الأسبوع القادم"، حيث من المقرر أن تجري في الكرملين محادثات لبوتين مع علييف وخان.

كما أضاف التقرير أن بوتين سيشارك في 23 فبراير في الاحتفال بعيد "حماة الوطن" ومن المقرر أن يضع زهورا على ضريح الجندي المجهول وسط موسكو.

المصدر: وكالات روسية