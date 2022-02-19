بوتين يشرف على تدريبات قوات الردع الاستراتيجي بحضور رئيس بيلاروس من مركز العمليات في الكرملين

بقيادة الرئيس فلاديمير بوتين، أطلقت قوات الردع الاستراتيجي الروسية تدريبات ستشمل إطلاق صواريخ باليستية ومجنحة.

وأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف لوكالة "نوفوستي" أن بوتين أمر ببدء التدريبات.

ونشرت الوكالة صورا تظهر بوتين برفقة نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، وهما يشرفان على التدريبات التي تحمل اسم "التدريب الخاص بقيادة القوات المسلحة الروسية" من غرفة العمليات الرئاسية في الكرملين.

جاء ذلك في وقت دخلت فيه مناورات "حزم الاتحاد" المشتركة بين الدولتين والجارية في أراضي بيلاروس مرحلتها النهائية، وذلك بحضور مسؤولين أجانب وممثلين عن وسائل إعلام دولية.

وتأتي هذه التدريبات على خلفية التصعيد الحاد في منطقة دونباس جنوب شرق أوكرانيا.

المصدر: وكالات