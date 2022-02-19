 
مباشر
عاجل
الكرملين: الجيش الروسي نفذ إطلاقا تجريبيا ناجحا لصواريخ "كينجال" فرط الصوتية

بوتين يشرف على تدريبات قوات الردع الاستراتيجي بحضور رئيس بيلاروس من مركز العمليات في الكرملين

أخبار روسيا

بوتين يشرف على تدريبات قوات الردع الاستراتيجي بحضور رئيس بيلاروس من مركز العمليات في الكرملين
Sputnik Aleksey Nikolskyi
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sfez

بقيادة الرئيس فلاديمير بوتين، أطلقت قوات الردع الاستراتيجي الروسية تدريبات ستشمل إطلاق صواريخ باليستية ومجنحة.

وأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف لوكالة "نوفوستي" أن بوتين أمر ببدء التدريبات.

ونشرت الوكالة صورا تظهر بوتين برفقة نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، وهما يشرفان على التدريبات التي تحمل اسم "التدريب الخاص بقيادة القوات المسلحة الروسية" من غرفة العمليات الرئاسية في الكرملين.

جاء ذلك في وقت دخلت فيه مناورات "حزم الاتحاد" المشتركة بين الدولتين والجارية في أراضي بيلاروس مرحلتها النهائية، وذلك بحضور مسؤولين أجانب وممثلين عن وسائل إعلام دولية.

وتأتي هذه التدريبات على خلفية التصعيد الحاد في منطقة دونباس جنوب شرق أوكرانيا.

المصدر: وكالات

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا