طيارون روس يقومون بإطلاق إلكتروني لصواريخ "كينجال" خلال التدريبات في البحر الأبيض المتوسط
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اختبر طيارون روس صواريخ "كينجال" فرط صوتية حيث حلقت طائرات من طراز "ميغ-كا31" مزود بهذه الصواريخ، فوق البحر الأبيض المتوسط لأول مرة، في إطار تدريبات للقوات الجوية الروسية.
بالإضافة إلى ذلك، حلقت طائرات متوسطة المدى مضادة للغواصات من طراز "Il-38" ومجموعة تغطية من مقاتلات "سو-35" و""سو-30 إس إم" في أجواء البحر الأبيض المتوسط.
ويقوم الطيارون الروس بتدريبات في ظروف جغرافية جديدة فوق البحر المتوسط في الليل والنهار، لمزيد رفع جاهزيتهم القتالية.
المصدر: وكالات
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