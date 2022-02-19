طيارون روس يقومون بإطلاق إلكتروني لصواريخ "كينجال" خلال التدريبات في البحر الأبيض المتوسط

اختبر طيارون روس صواريخ "كينجال" فرط صوتية حيث حلقت طائرات من طراز "ميغ-كا31" مزود بهذه الصواريخ، فوق البحر الأبيض المتوسط ​​لأول مرة، في إطار تدريبات للقوات الجوية الروسية.

بالإضافة إلى ذلك، حلقت طائرات متوسطة المدى مضادة للغواصات من طراز "Il-38" ومجموعة تغطية من مقاتلات "سو-35" و""سو-30 إس إم" في أجواء البحر الأبيض المتوسط.

ويقوم الطيارون الروس بتدريبات في ظروف جغرافية جديدة فوق البحر المتوسط في الليل والنهار، لمزيد رفع جاهزيتهم القتالية.

المصدر: وكالات