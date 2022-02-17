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بايدن: خطر اجتياح روسيا لأوكرانيا "عال جدا" والهجوم ممكن "في الأيام المقبلة"

أخبار روسيا

بايدن: خطر اجتياح روسيا لأوكرانيا
Globallookpress Joshua Roberts - Pool via CNP
الرئيس الأمريكي جو بايدن
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قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الخميس، إن خطر "اجتياح" روسيا لأوكرانيا "عال جدا"، على الرغم من نفي موسكو مرارا صحة هذه المزاعم.

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ونقلت وكالة "فرانس برس" عن الرئيس الأمريكي قوله إن "هجوما روسيا على أوكرانيا ممكن في الأيام المقبلة".

وأكد بايدن قبل مغادرته البيت الأبيض إلى أوهايو أن "لا نية لديه" للاتصال بنظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وترفض موسكو الاتهامات الغربية بالتحضير "للهجوم" على أوكرانيا، وتنفي وجود أي خطط من هذا القبيل لديها.

المصدر: وكالات

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