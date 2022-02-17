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وزير الدفاع الأمريكي: روسيا تواصل حشد قواتها على الحدود مع أوكرانيا وتقترب من "عتبة الناتو"

وزير الدفاع الأمريكي: روسيا تواصل حشد قواتها على الحدود مع أوكرانيا وتقترب من "عتبة الناتو"

أخبار روسيا

وزير الدفاع الأمريكي: روسيا تواصل حشد قواتها على الحدود مع أوكرانيا وتقترب من
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قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، اليوم الخميس، إن روسيا تواصل حشد قواتها على الحدود مع أوكرانيا وتقترب من "عتبة حلف الناتو".

وزعم أوستن خلال مؤتمر صحفي أن "روسيا تريد منا أن نصدق أن أوكرانيا تشكل تهديدا وتواصل تبرير نشر قوات كبيرة"، مشيرا إلى أن "طبيعة نشر القوات الروسية لا تدل على أن ذلك يتم دون سبب عسكري".

ولفت أوستن إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "سيتحمل المسؤولية إذا اندلع نزاع بما قد يسببه ذلك من مآس".

يتبع..

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