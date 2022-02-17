وزير الدفاع الأمريكي: روسيا تواصل حشد قواتها على الحدود مع أوكرانيا وتقترب من "عتبة الناتو"

قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، اليوم الخميس، إن روسيا تواصل حشد قواتها على الحدود مع أوكرانيا وتقترب من "عتبة حلف الناتو".

وزعم أوستن خلال مؤتمر صحفي أن "روسيا تريد منا أن نصدق أن أوكرانيا تشكل تهديدا وتواصل تبرير نشر قوات كبيرة"، مشيرا إلى أن "طبيعة نشر القوات الروسية لا تدل على أن ذلك يتم دون سبب عسكري".

.@SecDef: The Russians say they are withdrawing some of those

forces, now that exercises are complete. But we don't see that. #WeAreNATOpic.twitter.com/MZAdCDPv00 — Department of Defense 🇺🇸 (@DeptofDefense) February 17, 2022

ولفت أوستن إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "سيتحمل المسؤولية إذا اندلع نزاع بما قد يسببه ذلك من مآس".

.@SecDef: America's commitment to NATO and to Article 5 remains ironclad. #WeAreNATOpic.twitter.com/moKq5TwqhH — Department of Defense 🇺🇸 (@DeptofDefense) February 17, 2022

يتبع..