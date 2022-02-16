الدفاع الروسية: معدات وآليات عسكرية عبرت جسر القرم عائدة بعد انتهاء التدريبات

أفادت وزارة الدفاع الروسية بعودة وحدات المنطقة العسكرية الجنوبية إلى أماكن تمركزها الدائم بعد انتهاء تدريبات عسكرية في شبه جزيرة القرم.

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وجاء في بيان صدر عن الوزارة، اليوم الأربعاء: "عبر القطار الذي يقل معدات عسكرية تابعة لوحدات المنطقة العسكرية الجنوبية جسر القرم في طريقه إلى نقاط تمركزها الدائم".

وأضاف البيان أنه سيتم بعد وصول هذه المعدات إلى قواعدها تهجيزها لمرحلة جديدة من التدريبات العسكرية.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت، أمس الثلاثاء، عن بدء عودة المعدات العسكرية والجنود التابعين للمنطقة العسكرية الجنوبية إلى قواعدهم بعد انتهاء التدريبات.

من جانبه قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، أمس الثلاثاء، أن جزءا من العسكريين المشاركين في المناورات الروسية البيلاروسية المشتركة "حزم الاتحاد 2022" يعودون إلى أماكن تمركزهم الدائم. وأضاف أن كل الوحدات المشاركة في هذه المناورات ستعود إلى قواعدها بعد انتهاء المناورات أي بعد 20 فبراير الجاري.

المصدر: نوفوستي