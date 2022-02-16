في إطار "حزم الاتحاد 2022" "سو-35" تجبر العدو الافتراضي على الهبوط

أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن مقاتلات "سو-35" الروسية اعترضت في إطار المناورات المشتركة مع بيلاروس طائرة مخالفة افتراضية للحدود الجوية للدولة الاتحادية.

وجاء في بيان صدر عن الوزارة، اليوم الأربعاء: "في إطار المناورات المشتركة "حزم الاتحاد 2022" تدربت طواقم المقاتلات من طراز "سو-35" التابعة للمنطقة العسكرية الشرقية الروسية من مطار في مقاطعة بريست (البيلاروسية) على عملية اعتراض طائرة انتهكت الحدود الجوية للدولة الاتحادية".

وأضاف البيان أن مقاتلة "سو-35" اقتربت من الهدف الجوي وهو المقاتلة البيلاروسية من طراز "سو-30 أس أم" وأخبرته عبر الراديو بضرورة قيامه بهبوط في أقرب مطار، غير أن "المخالف" لم ينفذ هذا المطلب، الأمر الذي دفع مقاتلة "سو-35" للقيام بعدد من المناورات التي تعرقل تحليق "المخالف"، وكذلك "أظهرت جاهزيتها لاستخدام وسائل الإصابة الجوية". ونتيجة لذلك قام "المخالف" الافتراضي بالهبوط في مطار بارانوفيتشي.

انطلقت مناورات "حزم الاتحاد 2022" في 10 فبراير الجاري في ساحة التدريب للقوات البيلاروسية. وتمثل هذه المناورات المرحلة الثانية من اختبار قوات الرد للدولة الاتحادية والتي ستستمر حتى 20 فبراير الجاري. والهدف الرئيسي للمناورات الجارية هو التدريب عل مواجهة العدوان الخارجي والهجمات الإرهابية.

وجرت في مقاطعة لينينغراد الروسية مناورات لمقاتلات روسية من طراز "ميغ-31". وقالت المنطقة العسكرية الغربية إن المقاتلات المشاركة في المناورات تدربت على عملية البحث عن طائرة مخالفة وإجبارها على الهبوط.

المصدر: نوفوستي