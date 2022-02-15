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لافروف يحدد أحد التحديات الرئيسة أمام منظمة الأمن والتعاون في أوروبا

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لافروف يحدد أحد التحديات الرئيسة أمام منظمة الأمن والتعاون في أوروبا
Sputnik
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صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بأن أحد التحديات الرئيسة التي تواجه منظمة الأمن والتعاون في أوروبا الآن هو الفهم المشترك للبنية الأمنية.

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وفي مؤتمر صحفي عقب مباحثات مع زبيغنيو راو، وزير الخارجية البولندي، والرئيس الحالي لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا قال رئيس الدبلوماسية الروسية: "نحن ننطلق من حقيقة أن أحد التحديات الرئيسة التي تواجه منظمة الأمن والتعاون في أوروبا يتمثل في تحقيق فهم مشترك للمبدأ الأساسي للهيكل الأمني ​​الأوروبي بأكمله لمبدأ عدم قابلية هذا الأمن للتجزئة، وهو مبدأ الأمن المتكافئ وغير القابل للتجزئة".

ولفت لافروف بهذه المناسبة إلى أن هذا المبدأ يتطلب "تجنب أي أعمال من شأنها تعزيز أمن أي طرف على حساب أمن أي دولة أخرى".

المصدر: نوفوستي

 

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