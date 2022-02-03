حاملتا صواريخ روسيتان تقومان برحلة تدريبية (فيديو)

قامت حاملتا صواريخ روسيتان من طراز "تو-95" للطيران بعيد المدى برحلة مجدولة في الأجواء فوق المياه المحايدة لبحر بارنتس والبحر النرويجي والجزء الشمالي الشرقي من المحيط الأطلسي.

تم توفير مرافقة الطائرتين حاملتي الصواريخ من قبل مقاتلات من طراز "ميغ-31" التابعة للقوات الجوية الروسية والدفاع الجوي للأسطول الشمالي.

وخلال التحليق تدرب طواقم الطائرتين من طراز "تو-95" على التزود بالوقود أثناء التحليق. وكانت مدة الرحلة نحو 15 ساعة.

في مراحل معينة من الطريق كانت مقاتلات "يوروفايتر تايفون" التابعة لسلاح الجو البريطاني ترافق حاملات الصواريخ الاستراتيجية الروسية.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية